(ANSA) – ROMA, 2 APR – “I partiti dell’establishment che governano le Istituzioni europee da 20 anni, Ppe (Forza Italia) e S&D (Pd), sono in crisi ovunque”. E’ quanto si legge in un post del blog delle Stelle che presenta un abstract del programma M5S per le Europee. “Negli ultimi cinque anni – viene spiegato – i socialisti hanno espresso 8 Commissari europei, un Presidente del Parlamento europeo per metà legislatura e 7 Presidenti di Commissione al Parlamento europeo. Questi dati dimostrano che anche in Europa c’è il patto del Nazareno ed è espresso dalla coabitazione di Ppe e S&D, veri responsabili delle politiche fallimentari europee di questi anni. In campagna elettorale questi partiti diranno che risolveranno i problemi, prometteranno mari e monti, ma le loro idee puzzano di naftalina”.