(ANSA) – WASHINGTON, 2 APR – ‘Black sea package’: è il pacchetto di misure per rafforzare la presenza militare Nato nella regione del Mar Nero contro le minacce russe che verrà discusso nel vertice dei ministri degli Esteri dei Paesi Nato in programma domani e dopodomani a Washington per i 70 anni dell’Alleanza. Lo ha annunciato un alto dirigente del dipartimento di Stato Usa in una conference call. “Il focus è sulla difesa e sulla deterrenza dell’Alleanza nella regione del Mar Nero”, ha spiegato.