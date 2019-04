(ANSA) – GENOVA, 2 APR – La Sampdoria cambia obiettivo. “La partita contro il Torino è decisiva per la Champions, non per l’Europa League. Poter dirlo il 2 aprile è tanta roba, un bel passo avanti per noi” ha detto l’allenatore Marco Giampaolo dal ritiro di Novara in vista della gara col Torino. Reduce dal successo col Milan la Samp vuole fare il bis contro i granata: “La partita contro il Milan ci ha dato entusiasmo e autostima, ci aiuta a credere di più in noi stessi. Abbiamo deciso di iniziare il ritiro due giorni prima per recuperare le energie perse, la squadra ha bisogno di eliminare tutte le scorie” continua l’allenatore blucerchiato.