CARACAS – Dal 4 al 10 aprile la nazionale venezuelana di pugilato sarà impegnata, nel Palasport Alexis Arguello di Managua, nelle qualificazioni per i Giochi Panamericani. La spedizione creola che é volata in Nicaragua parteciperà in 12 delle 15 categorie in gara.

“Abbiamo evaso tutte le normative presso il Comité Olímpico Venezolano e la PanamSport che hanno fatto tutto il possibile per farci partecipare alle qualificazioni. Grazie a questi enti sportivi, i nostri pugili sono partiti da Maiquetia verso Managua. La nostra meta è portare a casa il maggior numero di pass possibili per i Giochi Panamericani di Lima. Senza dimenticarci dei punti per il ranking mondiale” ha dichiarato in un comunicato stampa Luisa Benítez, presidentessa della Federación Venezolana de Boxeo.

Nella categoría femminile ci saranno Irismar Cardozo nei 51kg, Krisandy Ríos nei 60kg, OmailynÄlcala nei 69kg e l’italo-venezuelana Escarlet Cassiani nei 57kg. Per tutte sarà la prima volta in un torneo di qualificazione verso i Giochi Panamericani.

Nella categoria maschile il capitano della spedizione sarà Gabriel Maestre nei 69 kg, Yoel Finol (vincitore della medaglia d’argento nei giochi di Rio 2016) nei 56 kg e Luis Arcón nei 64 kg, tutti con esperienza nei giochi Panamericani. A Managua, esordiranno in questo tipo di gare Miguel Ramos nei 49 kg, Carlos Mujíca nei 52 kg, Diego Pereira nei 75 kg e Nalek Korbaj nei 81 kg.

La XVIII edizione dei Giochi Panamericani si svolgeranno a Lima (Perù) dal 26 luglio al 9 agosto 2019. La manifestazione sportiva vede la partecipazione di oltre 12.000 atleti provenienti da 41 paesi che si sfideranno in 40 diverse discipline.

(di Fioravante De Simone)