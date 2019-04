(ANSA) – ROMA, 2 APR – E’ Lionel Messi il calciatore che guadagna di più del mondo, come ha stabilito ‘France Football’ nella classifica che pubblica ogni anno. La Pulce arriva a 130 milioni l’anno mentre secondo è il suo rivale in fatto di Palloni d’Oro vinti, Cristiano Ronaldo, che ne mette in cassa 113 grazie a Juve e patrocinatori vari. Terzo è Neymar, a quota 91,5 seguito dal campione del mondo Antoine Griezmann con 44 e Gareth Bale con 40,2. Notevole la ‘performance’ di Kylian Mbappè, che a soli 20 anni guadagna 25 milioni. Fra gli allenatori primeggia Simeone dell’Atletico Madrid, con 41 milioni. Mourinho scende al secondo posto con 31, mentre al terzo, a sorpresa, c’è Thierry Henry che grazie all’esonero dal Monaco, dopo appena tre mesi di lavoro, ha messo in banca 20,5 milioni, da sommare ai cinque da atre fonti. Guardiola è quarto con 24 mentre al settimo posto c’è Fabio Cannavaro. Per allenare l’Evergrande Guangzhou prende 12 milioni, e a questo ingaggio deve aggiungere l’incarico di ct ‘ad interim’ della Cina.