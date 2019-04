ROMA. – La Formula-E torna a Roma per il secondo anno consecutivo. Il 13 aprile i bolidi silenziosi del campionato dedicato alle monoposto elettriche sfrecceranno sul circuito cittadino dell’Eur, che ospiterà 35.000 spettatori, 5.000 in più dello scorso anno. Un evento che sarà trasmesso in diretta televisiva in 90 Paesi del Mondo e che vedrà la Capitale ospitare 22 piloti di 11 scuderie, dall’Audi alla Bmw, passando per Jaguar e Nissan. Quest’anno rinnoviamo lo spettacolo della Formula-E con grande entusiasmo”, le parole della sindaca Raggi, che ha presentato l’evento insieme con il patron della Formula-E, Alejandro Agag.

“Siamo orgogliosi di ospitare questo evento sportivo – aggiunge -, intrattenimento puro all’insegna della sostenibilità e dell’innovazione tecnologica. Questa seconda edizione è accompagnata da numerose iniziative, tutte occasioni per sensibilizzare i cittadini sulla mobilità elettrica. Siamo convinti infatti che eventi come quello del 13 aprile siano una grande opportunità per promuovere la mobilità del futuro, a emissioni zero, dal circuito dell’Eur a tutte le strade della Capitale. Ricordo inoltre che dal 12 aprile l’area dell’evento sarà accessibile gratuitamente a tutti per assistere alle numerose attrazioni previsti negli spazi dell’E-Village”, come la possibilità, per chiunque abbia una mezzo eco-sostenibile, di provare il brivido di girare sul circuito di gara.

L’8 aprile, inoltre, saranno organizzati due giorni di festa dedicati in particolare ai residenti dell’Eur, i “vicini di casa” dello show su quattro ruote. “La Formula-E è ormai parte del tessuto culturale e sportivo della città – spiega il presidente e fondatore del campionato, Alejandro Agag -. In un anno abbiamo compiuto importanti passi avanti in termini di innovazione tecnologica e qualità dei contenuti per il pubblico, con l’obiettivo di regalare agli spettatori una giornata di puro divertimento, velocità e sport”.

Proprio come lo scorso anno, in cui furono donate alla città alcune colonnine per la ricarica elettrica, anche nel 2019 la Formula-E lascerà nella Capitale il “segno” del suo passaggio, finanziando interventi di potatura e cura del verde nel quartiere dell’Eur. Ma non solo, l’organizzazione donerà 15 decespugliatori al Ministero della Giustizia, da mettere a disposizione del programma di reinserimento sociale dei detenuti. Le macchine, infatti, saranno utilizzate per la cura ordinaria e straordinaria del verde pubblico. E per lo spazio della competizione, almeno sul tracciato della gara, spariranno buche e avvallamenti grazie alla stesura di un tappeto di asfalto fonoassorbente che poi, come lo scorso anno, sarà tolto.

(di Domenico Palesse/ANSA)