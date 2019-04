(ANSA) – CAGLIARI, 2 APR – La Juventus vince 2-0 a Cagliari in un anticipo della 30/a giornata di serie A e si avvicina sempre di più alla matematica certezza dell’ottavo scudetto consecutivo. Aiuta a risolvere la pratica Bonucci, con un colpo di testa vincente al 22′ su corner di Pjanic. Pur senza molti titolari, i bianconeri non devono faticare a tenere il controllo del match su un Cagliari poco propositivo anche se solo nel finale, al 40′ st, trovano la rete della sicurezza con Kean, al quarto centro stagionale in campionato.