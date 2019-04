(ANSA) – MILANO, 3 APR – Restano in carcere i due colombiani, uno di 21 anni accusato di omicidio aggravato dalla crudeltà e l’altro di 38 anni accusato di soppressione e vilipendio di cadavere, fermati nei giorni scorsi nell’inchiesta della Procura di Milano sul corpo mutilato e carbonizzato trovato sabato scorso vicino ad un gabbiotto di rifiuti nel quartiere Bovisasca del capoluogo lombardo. Lo ha deciso il gip Manuela Scudieri convalidando i fermi e disponendo la custodia cautelare, come richiesto dal pm Paolo Storari. Un terzo colombiano, anche lui 21enne, è stato, invece, fermato ieri in Francia, vicino a Parigi, e dovrà essere estradato in Italia. Il pm nella richiesta di custodia in carcere per i primi due fermati, accolta dal giudice, ha evidenziato per i due i pericoli di reiterazione del reato, fuga e inquinamento probatorio. Gli inquirenti sono riusciti a dare un nome alla vittima, ventenne colombiano, anche se sono in attesa degli ultimi riscontri per la certezza.