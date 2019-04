(ANSA) – CAGLIARI, 3 APR – Nessun ulteriore commento da parte del Cagliari per rispondere al post sui social network dell’attaccante della Juventus Kean che, in relazione agli insulti di ieri, parla ancora di razzismo. Contattato dall’ANSA, il presidente del club sardo, Tommaso Giulini, liquida la faccenda come “nulla”. E rimanda a quanto detto ieri notte nel dopo partita. Il concetto espresso subito dopo Cagliari-Juventus in sintesi è questo: se un’esultanza come quella di Kean – questo aveva fatto capire Giulini in diretta su Sky – l’avesse fatta Bernardeschi, insulti e buu, non razzisti, sarebbero piovuti lo stesso. Come dire, niente razzismo. Ma fischi e urla in risposta alla particolare esultanza del giocatore proprio davanti alla Curva nord del Cagliari.