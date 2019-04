(ANSA) – ROMA, 3 APR – Le finali dell’undicesima edizione della Coppa del Mondo di Ginnastica Ritmica in programma a Pesaro domenica prossima saranno trasmesse in diretta su La7: si cominci alle 14.10 e fino alle 18.10. La World Cup dei piccoli attrezzi, nell’anno del 150° di Fondazione della federazione Ginnastica d’Italia, approda cosi sulla Tv generalista del gruppo Cairo, con una programmazione live da grande evento, inserita nel pomeriggio domenicale, in contrapposizione a contenitori storici come Domenica In sulla Rai e Pomeriggio 5 di Mediaset. La Coppa del Mondo trova così una nuova casa su un canale commerciale – si legge sul sito della federazione ginnastica italiana – nella speranza di replicare il successo dell’Artistica su MTV. La rassegna marchigiana, dal 5 al 7 aprile, aprirà la stagione 2019, contrassegnata dalle successive prove di Sofia, in Bulgaria (12/14 aprile), Tashkent, in Uzbekistan (19/21 aprile) e Baku, Azerbaijan (26/28 aprile).