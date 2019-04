(ANSA) – ROMA, 3 APR – L’ex presidente del Brasile, Michel Temer, il suo ex ministro delle Miniere e dell’Energia, Moreira Franco, e altri 12 indagati sono stati rinviati a giudizio nell’ambito del processo riguardante un presunto schema di tangenti per la costruzione della centrale nucleare Angra 3 a Rio de Janeiro: lo rende noto il sito di notizie G1. La decisione è stata presa dal giudice federale Marcelo Bretas, responsabile a Rio dell’inchiesta ‘Lava Jato’, considerata la Mani Pulite verdeoro. Venerdì scorso l’ex capo dello Stato – che la settimana prima era stato arrestato in via preventiva e scarcerato quattro giorni dopo – è stato rinviato a giudizio anche in un altro processo, stavolta riguardante Jbs, la più grande azienda di lavorazione della carne al mondo.