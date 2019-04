(ANSA) – ROMA, 3 APR – “Non so se è una proposta del sindacato, certo non è una proposta del Pd”. Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti, rispondendo ad una domanda sulla proposta del segretario della Cgil, Maurizio Landini, di una patrimoniale. Poi, parlando delle elezioni Europee, Zingaretti ha spiegato che il Pd promuoverà “liste aperte” alle europee, anche a personalità riferibili a Mdp, ma che ciò non significa “portare indietro le lancette della storia o della cronaca”.