(ANSA) – ROMA, 3 APR – Da giorni Raphael Varane ha annunciato l’addio al Real Madrid a fine stagione e da giorni le voci sulla sua possibile destinazione futura si rincorrono quasi senza soluzione di continuità. L’ultima riguarda un interessamento della Juve, oggi però è uscito allo scoperto il PSG, come pubblica il quotidiano As, che si dice interessato al difensore campione del mondo con la Francia l’anno scorso in Russia. L’ingaggio di Varane permetterebbe al club parigino di coprirsi al centro della difesa in vista del possibile esodo del brasiliano Thiago Silva, il cui contratto scadrà nel 2020.