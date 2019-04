(ANSA) – MILANO, 03 APR – Si riempie l’infermeria del Milan: lunghi stop sono previsti infatti per Lucas Paquetà e Gianluigi Donnarumma, infortunati contro l’Udinese. La risonanza del brasiliano – come comunicato dal Milan – ha evidenziato ”un trauma distorsivo di secondo grado alla caviglia destra” e ”sarà rivalutato settimana prossima” con ulteriori controlli: lo staff medico del Milan conta di recuperarlo entro la fine della stagione. Stiramento al flessore della coscia destra invece per il portiere e stop di circa un mese.