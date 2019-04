(ANSA) – VERCELLI, 3 APR – E’ rientrata, grazie anche alla pioggia, l’emergenza incendi nei boschi tra la Valsesia e la Valsessera, dove le fiamme, in otto giorni, hanno mandato in fumo oltre 1.200 ettari di vegetazione. Dopo le ultime ricognizioni dei vigili del fuoco, non risultano focolai attivi tra Bornate, frazione di Serravalle Sesia (Vercelli) e Sostegno, la zona più colpita dai roghi; il personale ha rilevato ancora qualche residuo di incendio all’interno della vasta area, ma che non destava particolare preoccupazione. In questi giorni la zona interessata dai roghi è stata sorvolata dai canadair e dagli elicotteri, mentre a terra decine di volontari dell’Aib hanno cercato di contenere le fiamme. Pericolo scampato anche per gli abitanti di Quazzo, rientrati dopo l’evacuazione disposta dalle forze dell’ordine in via precauzionale.(ANSA).