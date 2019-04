(ANSA) – LIVIGNO (SONDRIO), 3 APR – “Livigno ha tutto ciò che serve per ospitare le Olimpiadi. Tanta neve, anche in aprile come oggi tutti i delegati Cio accolti da una nevicata hanno potuto constatare, piste bellissime, si mangia bene ed è tutto facilmente raggiungibile. Questo è sicuramente un plus perché quando ero a Pyeongchang per noi atleti era molto difficile raggiungere le varie aree di gara partendo dal villaggio olimpico, mentre qui anche a piedi ci si arriva in 5 minuti”. Lo ha detto l’olimpionica dello snowboard Michela Moioli che ha poi aggiunto: “Livigno ha tutte le carte in regola per vincere. Potrebbe essere la mia quarta Olimpiade: avrò 30 anni e ancora l’età per gareggiare e conquistare medaglie”.