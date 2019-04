GENOVA. – Vittoria da Champions per l’Inter di Spalletti che al Ferraris ritrova i tre punti e soprattutto Mauro Icardi. Complice un Genoa poco arrembante e in dieci per tutto il secondo tempo i nerazzurri dilagano grazie ad una doppietta di Gagliardini e alle reti di Perisic e Icardi. E sono cinquantatré i giorni d’assenza per Mauro Icardi vissuti da separato in casa sino al fischio d’inizio. Un Icardi nel prepartita contestato dai tifosi rossoblù in quanto ex sampdoriano, e anche dai suoi stessi supporter che durante tutto il riscaldamento hanno intonato il coro “Icardi uomo di m..”.

Inter che prova a fare la partita conquistando tre angoli nei primi dieci minuti ma raccogliendo solo una conclusione da fuori area di Nainggolan che Radu blocca senza problemi. Il Genoa lavora principalmente in fase di contenimento con qualche sortita offensiva senza effetto. Al quindicesimo Inter in vantaggio. Palla lavorata sulla sinistra da Asamoah che mette in mezzo, la difesa rossoblù lascia scorrere il pallone, Perisic fa velo e Gagliardini si inserisce da dietro indisturbato per battere a rete senza problemi.

Al ventesimo proprio Icardi avrebbe sui piedi il pallone del raddoppio ma sugli sviluppi di un contropiede la conclusione a botta sicura colpisce in pieno la base del palo. Al 39′ Romero trattiene al limite Icardi che poi cade in area, Mariani indica il dischetto ed espelle Romero. Dal dischetto va l’argentino che spiazza Radu e torna al gol festeggiando travolto dai compagni. Prandelli corre subito ai ripari inserendo Biraschi per Sanabria.

L’Inter chiude così la prima frazione in meritato vantaggio mentre il Genoa oltre a ritrovarsi in inferiorità numerica e sotto di due gol sa già che nella prossima gara a Napoli dovrà giocare senza i suoi due centrali, oltre all’espulso romero infatti Zukanovic diffidato è stato ammonito.

Ad inizio ripresa il Genoa accenna ad una timida reazione, con tiro di Kouamé bloccato da Handanovic ma al nono arriva la terza rete degli ospiti che chiude di fatto la gara: Icardi lancia sul filo del fuorigioco Perisic che in area non sbaglia freddando Radu con un preciso diagonale. La terza rete scatena i tifosi di casa che iniziano così una pesante verbale contestazione al presidente Preziosi, assente allo stadio, tra inviti da andarsene e cori di insulti, contestazione che non risparmia nemmeno il direttore generale Perinetti.

In vantaggio di tre reti e di un uomo per l’Inter il finale di gara è tutto in discesa con Politano che sfiora il poker con un tiro dalla distanza nel finale ma Radu vola a deviare in angolo. La quarta rete arriva comunque grazie ancora a Gagliardini che di testa supera Radu. Per i nerazzurri una vittoria fondamentale nella corsa Champions mentre il Genoa alla seconda sconfitta consecutiva ritorna a guardarsi alle spalle con preoccupazione.