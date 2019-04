(ANSA) – ROMA, 3 APR – Un altro record per la Var. Ci sono venuto ben 15 minuti di recupero, di cui 9′ solo per il consulto della moviola a bordo campo, per decidere il finale di Frosinone-Parma. Al ’94, in pieno recupero e col punteggio di 2-2, su una punizione di Ciano, c’è una mischia nell’area ducale con la carica di Gobbi su Paganini. Rigore netto ma Manganiello deve decidere sul precedente fuorigioco che anche dalla immagini tv si fa fatica a verificare. Passano i minuti e la decisione ancora non arriva, con la curva ciociare che ne frattempo canta a squarciagola “Finiamo a mezzanotte”. La decisione definitiva arriva al 103′, con Ciofani che alla fine va sul dischetto e trasforma il penalty, dopo il record di consulto.