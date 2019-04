(ANSA) – ROMA, 3 APR – “E’ un passo importante, ora vedremo. La mia volontà è questa, di incontrare la dirigenza, poi vedremo cosa avverrà. Io penso a giocare a calcio, a divertirmi. Poi vedremo quello che succede”. Così Niccolò Zaniolo a Sky nel dopo partita di Roma-Fiorentina. “Volevamo la vittoria – aggiunge il baby giallorosso – la Fiorentina è una buona squadra e ci hanno messo in difficoltà. Ora pensiamo alla Sampdoria perché ci sono altre nove partite da vincere. Il Mister ci ha detto di tirare fuori gli attributi, dovevamo uscire da un momento così e in qualche modo un segnale positivo lo abbiamo lanciato”, conclude Zaniolo che poi dà la spiegazione della sostituzione a 15′ dal termine: “Venivo da un virus influenzale e non avevo ancora novanta minuti sulle gambe, mi sentivo un po’ più stanco e ho preferito fa entrare Under che era fresco”.