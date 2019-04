(ANSA) – WASHINGTON, 4 APR – Alcuni membri del team investigativo del procuratore speciale Robert Mueller, quello che negli Usa ha indagato sul Russiagate, affermano come i contenuti del rapporto finale dell’inchiesta siano molto più compromettenti per il presidente Donald Trump di quanto non sia emerso dalla lettera del ministro della Giustizia William Barr. Lo riporta il New York Times che ha raccolto le testimonianze di funzionari del governo e di altre fonti vicine al lavoro del procuratore Mueller. Secondo il Times alcun degli investigatori avrebbero quindi espresso preoccupazione per la sintesi del rapporto fatta da Barr che, a loro modo di vedere, avrebbe influenzato il parere dell’opinione pubblica prima che le conclusioni delle indagini siano state pubblicate. Una versione pubblica del rapporto dovrebbe essere diffusa entro metà aprile.