(ANSA) – ROMA, 04 APR – L’Augusta National Women’s Amateur è cominciato tra lo spettacolo e le grandi giocate. Con l’americana Jennifer Kupcho che ha firmato il primo tee shoot della rassegna oltre che la leadership del torneo condivisa con la connazionale Campos. Con un colpo di vantaggio sulla sudafricana Telfer (terza con 69, -3) e due sull’azzurra Alessandra Fanali (70, -2) e altre tre player, tutte ferme in quarta posizione. Buon inizio per la Fanali, giovane talento italiano che studia e gioca per l’Arizona State University e ha conquistato, a marzo, la medaglia d’argento nell’Arizona Wildcat Invitational, torneo di college. Sul percorso del Champions Retreat Golf Club Emma Spitz non delude le attese ed è ottava. E’ 21ma Caterina Don (73, +1), davanti alle altre azzurre Alessia Nobilio (40ma) e Virginia Elena Carta (59ma), apparse in difficoltà nel primo round della rassegna cui partecipano 72 giocatrici, con le migliori trenta che al termine della seconda manche si qualificheranno per il giro finale.