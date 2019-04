(ANSA) – ADDIS ABEBA, 4 APR – I piloti del volo ET302, schiantatosi il 10 marzo sei minuti dopo il decollo da Addis Abeba, hanno seguito tutte le procedure raccomandate da Boeing ma ciononostante non sono stati in grado di controllare l’aereo. E’ quanto risulta da un rapporto preliminare sul disastro, in cui sono morte 157 persone, tra cui otto italiani.