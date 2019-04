(ANSA) – MILANO, 4 APR – Il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini e il sottosegretario con delega allo Sport Giancarlo Giorgetti sono fra gli invitati che parteciperanno domani sera alla cena di gala organizzata a Milano in occasione della visita della commissione del Cio chiamata a valutare le sedi della candidatura di Milano-Cortina ai Giochi invernali 2026. La cena – unico pasto non pagato dal Cio nel tour di questa settimana iniziato a Venezia – si terrà a Villa Necchi Campiglio, uno dei tesori del Fai. Parteciperanno fra gli altri anche il presidente del Milan, Paolo Scaroni, e gli ad dell’Inter, Giuseppe Marotta e Alessandro Antonello, che questa mattina assieme al presidente del Coni, Giovanni Malagò, e agli ex giocatori Franco Baresi e Francesco Toldo hanno accompagnato la delegazione Cio guidata dall’ex rugbista romeno Octavian Morariu a San Siro, lo stadio che ospiterebbe la cerimonia di inaugurazione qualora vincesse la candidatura italiana.