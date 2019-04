(ANSA) – TORINO, 4 APR – Cristiano Ronaldo a dare il calcio d’inizio, Bob Sinclar per lo spettacolo musicale, Carlo Conti per la conduzione in diretta su Rai1, Michel Platini e Gianni Morandi sulle due panchine. Sono solo alcuni dei principali protagonisti della ‘Partita del Cuore’, che torna per la sua 28esima edizione, il 27 maggio, all’Allianz Stadium di Torino. Ancora una volta la Nazionale Cantanti e i Campioni per la Ricerca si sfideranno per raccogliere fondi, con gli incassi della serata e degli Sms solidali destinati a Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro di Candiolo e Fondazione Telethon. Obiettivo, dichiarato dal capitano dei Campioni per la Ricerca Andrea Agnelli, “battere il record del 2015 di 2 milioni e 11 mila euro, con questa partita che sta quasi per conquistare la terza stella”. “Cristiano darà un ottimo calcio d’inizio e sono orgogliosa di questo passaggio di testimone”, ha detto la sindaca di Torino Chiara Appendino che aveva dato il via alla partita lo scorso anno.