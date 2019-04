(ANSA) – ARQUATA DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 4 APR – “Noi qui siamo puntuali? E’ un messaggio al Commissario, se fossero puntuali anche loro…”. Riprendendo una lamentela del sindaco di Arquata del Tronto Aleandro Petrucci sul mancato varo dei decreti per le perimetrazioni e rivolgendosi, idealmente, al Commissario Piero Farabollini, il segretario della Cgil Maurizio Landini ha aperto il suo intervento a Pretare di Arquata del Tronto. Il leader Cgil sarà fino al 6 aprile nel ‘cratere’ per incontrare sindaci, associazioni e cittadini e fare un bilancio della ricostruzione a quasi 3 anni dalla prima scossa di agosto 2016. “Emerge una contraddizione -dice- ci sono perimetrazioni fatte e soldi, la ricostruzione potrebbe partire e non accade. E’ stata rimossa la metà delle macerie. Rischiano anche i privati che sarebbero in condizione di farlo”. Il tour, spiega, ha più significati: la “natura del sindacato” è rappresentare i cittadini e per questo stare in mezzo a loro per ascoltarli e porsi il problema di cosa può essere utile. “Occorre capire cosa possiamo fare insieme per affrontare la situazione” ha aggiunto. “Noi non siamo in campagna elettorale, non difendiamo interessi particolari – ha insistito il leader Cgil, precisando di non voler sminuire campagne elettorali e voto -, il nostro ruolo è lavorare insieme a chi ha responsabilità nell’ottica di risolvere problemi. Il primo? Ci sono addetti alla ricostruzione precari: il rischio è che non vengano riconfermati e che si debba prendere altre persone che debbano ricominciare a imparare il lavoro da capo”. Il tour del segretario della Cgil è articolato in 10 tappe nelle regioni colpite dal sisma del 2016: Marche, Lazio, Umbria, Abruzzo dove parteciperà alle manifestazione per il decennale del terremoto dell’Aquila.