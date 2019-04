(ANSA) -ROMA, 4 APR – La Presidente della Commissione Giustizia della Camera e deputata del MoVimento 5 Stelle Francesca Businarolo ha depositato oggi una proposta di legge per istituire una Commissione parlamentare di inchiesta su eventuali incompatibilità dei giudici onorari incaricati dell’affidamento di minori ad associazioni o strutture di accoglienza. “Già nella scorsa legislatura – spiega Businarolo – mi sono occupata di questo tema che merita una particolare attenzione perché sono spesso emersi conflitti d’interesse tra la funzione di giudice onorario e quella di direttore di una comunità per minori o di socio di cooperative a cui vengono affidati i minori”. “Visto il numero alto, purtroppo, di minori allontanati dalle famiglie d’origine, nel 2010 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha condotto uno studio approfondito in base al quale in quell’anno erano stati 39.698, nella maggioranza dei casi a causa del disagio economico, è doveroso capire se ancora esistano intollerabili situazioni di incompatibilità”.