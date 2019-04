(ANSA) – ROMA, 4 APR – Primo rombo di motore per il neonato Campionato Italiano Rally Junior, cuore dei programmi sportivi 2019 di ACI Team Italia. Nella cornice capitolina dell’EUR sono stati illustrati i progetti, a lungo termine, che coinvolgeranno i giovani piloti appartenenti alla Nazionale italiana nel Settore Rally. A fare gli onori di casa il presidente dell’Automobile Club d’Italia Angelo Sticchi Damiani, insieme al Direttore Generale per lo Sport Automobilistico Marco Ferrari, il Direttore Generale di ACI Sport S.p.a. Marco Rogano e il presidente della Commissione Rally Daniele Settimo. L’attenzione e i riflettori sono stati rivolti soprattutto verso il Campionato Italiano Rally Junior, che partirà nel prossimo week end di gara con il Rally Sanremo e che porterà in sfida quest’anno 7 giovani equipaggi a bordo di Ford Fiesta R2B. Il vincitore della serie avrà in premio la partecipazione al Campionato del Mondo Junior 2020, campionato quest’ultimo destinato ai migliori talenti del mondo. Grande attesa nella kermesse romana anche il portacolori di ACI Team Italia nel Mondo Fabio Andolfi. Il pilota savonese, appena rientrato dal clamoroso successo nel Tour de Corse per il WRC2, ha ricevuto l’applauso dei presenti: “Sono davvero contento di rientrare a casa con questa vittoria in tasca – ha commentato Andolfi – è un successo che appartiene all’Italia. Devo ringraziare la Federazione per il supporto che continuano a darmi, oltre a Motorsport Italia e Pirelli”. Significative anche le parole del presidente Angelo Sticchi Damiani: “Questo è il momento dei giovani. Ci sono storie bellissime come Mick Schumacher appena salito su una Ferrari, oltre ad Antonio Giovinazzi, Charles Leclerc e Luca Ghiotto , protagonista di rilievo della Formula 2. Ultimo solo in ordine di tempo Fabio Andolfi, che quest’anno punta decisamente al titolo WRC2,che rappresenta un esempio per i giovani selezionati attraverso il progetto ACI Team Italia. Sono sicuro che regaleranno ai nostri colori altre grandi soddisfazioni”.