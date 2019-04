(ANSA) – ROMA, 4 APR – Parte da Gorizia l’edizione 2019 del Sara Safe Factor, in Strada ed in Pista Vincono le Regole, il progetto sulla sicurezza stradale dedicato agli studenti delle scuole superiori da Sara Assicurazioni e Automobile Club d’Italia. L’iniziativa che si terrà domani, giovedì 4 aprile, è promossa dal’Automobile Club Gorizia, ed è stato presentata questa mattina presso la Prefettura della città. All’incontro Sara Safe Factor al Teatro Verdi in via Garibaldi 2/A a Gorizia, hanno partecipato circa 600 studenti delle Scuole Superiori dell’isontino. Presenti Cristina Pagliara, Presidente Automobile Club Gorizia, il Sindaco della Città Rodolfo Ziberna, il Prefetto Massimo Marchesiello. Il Progetto ideato da Sara Assicurazioni, è giunto al suo 14° anno di attività ed ha superato quota 100.000 studenti incontrati. Per il testimonial dell’iniziativa Andrea Montermini “Racing e strade quotidiane hanno in comune gli elementi base di guida sicura”.