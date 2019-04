(ANSA) – BOLOGNA, 4 APR – “La sconfitta di ieri sera brucia molto, anche per com’è arrivata. È inutile fare tanti giri di parole: stiamo vivendo un momento complicato. I problemi vanno gestiti affrontandoli, uniti e compatti, da squadra”. Così il presidente del Parma, Pietro Pizzarotti, commenta in una nota sul sito ufficiale della società crociata il momento che sta vivendo la squadra e il finale della partita di ieri col Frosinone dopo una Var ‘record’. “La squadra, il Mister, i dirigenti, tutti noi siamo coscienti del fatto che stiamo vivendo un periodo negativo e tutti abbiamo voglia di invertire la rotta. Non è il momento di disunirsi, non è il momento di piangersi addosso e soprattutto non è il momento di cercare alibi o giustificazioni”.