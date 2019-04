(ANSA) – ROMA, 4 APR – “L’incompetenza del governo è tale che il pasticcio nella stesura degli emendamenti al Decretone crea il forte rischio di bloccare l’erogazione del reddito di cittadinanza”. Lo affermano Debora Serracchiani, Elena Carnevali e Carla Cantone (Pd) a proposito del Decretone. “Tutto ruota attorno all’espressione ‘per ogni ulteriore componente’ contenuta in uno degli emendamenti del governo”, viene spiegato, aggiungendo che “i moduli predisposti dall’Inps per la richiesta del beneficio sono attestati sull’interpretazione della Camera ma questa è contraddetta dal testo in Gazzetta ufficiale. E’ assolutamente necessario porre rimedio a questa situazione con un’interpretazione autentica che il governo deve adottare subito. Altrimenti il reddito di cittadinanza rischia seriamente di bloccarsi”.