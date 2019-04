ROMA, 4 APR – La Regina Elisabetta ha vietato a Meghan, consorte del principe Harry, di indossare alcuni dei gioielli di famiglia, in particolare quelli appartenuti alla madre del marito, la Principessa Diana. E’ quanto scrive il tabloid The Sun, ripreso da altri tabloid, sulla base di fonti interne a palazzo reale, che ribadisce l’esistenza di tensioni fra la sposa americana e la sovrana, che si ripercuotono anche sui rapporti fra i fratelli William e Harry. Fra gli oggetti ‘vietati’ a Meghan, pare vi sia anche la tiara con perle a goccia indossata da Diana nel giorno delle sue nozze con Carlo nel 1982, che invece la cognata Kate ha portato elegantemente alle nozze reali in Spagna. In passato, scrive il Sun, Elisabetta è stata felice di prestare pezzi pregiati della collezione di gioielli di famiglia a Diana e a Kate, ma di aver cambiato atteggiamento con Meghan per via del suo comportamento: una situazione che si trascinerebbe sottotraccia da vari mesi.