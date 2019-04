(ANSA) – ROMA, 4 APR – Nella settimana di Pasqua il Rally Italia Talent celebra l’ultimo atto dell’edizione 2019. Dopo 9 selezioni regionali e la semifinale dello scorso fine settimana, tra 15 giorni andrà in scena la finalissima del Gran Fratello dei motori all’Adria International Raceway. Saranno 35 i piloti ed altrettanti i navigatori che si sfideranno da giovedì 18 a sabato 20 aprile per la partecipazione gratuita ad 1 rally titolato Aci Sport. Edizione 2019 che ha riscosso un successo senza precedenti con 9.300 iscritti grazie al format ideato dal patron del GF motori Renzo Magnani: con lo slogan #rallypertutti, saranno 7 le affidabili e performanti Suzuki Swift Sport, gommate Toyo, a disposizione degli iscritti che hanno ottenuto commenti sempre più entusiastici. Grande interesse per la prestigiosa partnership con Generali Italia, mentre si conferma la presenza dell’Aci del presidente Sticchi Damiani. Le iscrizioni per l’edizione 2020 si apriranno a fine aprile con il form online sul sito www.rallyitaliatalent.it.