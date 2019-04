(ANSA) – ROMA, 4 APR – “Big Mama” a caccia della grande onda con il Campione portoghese Hugo Vau entrato nel Guinness dei primati per aver cavalcato a Praia do Nazarè, in Portogallo, quella che é considerata l’onda più alta del mondo, un muro d’acqua di 35 metri. L’intervista esclusiva con il signore delle onde in apertura della Rubrica “L’Uomo e il Mare” in onda alle 23.30 su RaiSport +HD. Il rotocalco dedicato al mare, alla vela ed ai suoi personaggi, condotto e curato da Giulio Guazzini e montato da Roberto Toti, oltre al surf dedicherà ampio spazio al Gala di Motonautica di Montecarlo con le interviste con Raffaele Chiulli presidente Uim e ai campioni Guido Cappellini e Nadia Comaneci. In conclusione l’intervista al n.1 della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre e il lancio delle prossime regate, dal 16 al 21 aprile, della World Cup di Genova in vista di Tokyo 2020. “L’Uomo e il Mare” riprende la cadenza settimanale tutti i giovedì dalle 23.30 alle 24.00 su RaiSport +HD (canale 57 del digitale terrestre).