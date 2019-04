CARACAS. – Arriva la prima storica vittoria interna del Lala Fútbol Club in Primera División. Il 3 aprile 2019: questa data rimarrà scolpita nella storia della squadra di Puerto Ordaz, così come il nome di Julián Acosta, che ha firmato, al 33esimo, il gol vittoria contro il Deportivo Táchira. La squadra dello stato Bolívar ha dovuto attendere 12 giornate per esultare davanti ai propri tifosi e lo ha fatto nel migliore dei modi: battendo una storica del calcio venezuelano.

Con questa vittoria la squadra gialloblu vola a quota 10 punti, mentre quella andina scivola all’ottavo posto. Nel prossimo turno di campionato, sabato alle 16:00, andrà a far visita all’Aragua, mentre gli andini ospiteranno il Deportivo La Guaira.

Sul campo dello stadio Cachamay di Puerto Ordaz, l’italo-venezuelano Edgar Pérez Greco ha disputato l’intera gara con la fascia da capitano.

Sul campo dello stadio Olímpico, vittoria facile (4-0) del Deportivo La Guaira contro lo Zamora. Va ricordato che la squadra di Barinas ha disputato due gare in quattro ore: alle 16:00 sfidava gli arancioni per il Torneo Locale e alle 18:10 l’Atlético Mineiro per la Coppa Libertadores. Nel match della competizione continentale é stato battuto in rimonta 3-2 dalla formazione brasiliana.

Stessa storia, ma con esito distinto per il Deportivo Lara ha disputato due gare in sei ore. Qui c’é una piccola curiosità: mister Leonardo González ha diretto le due gare ed ha vitnto entrambe: 2-3 contro il Llaneros e 2-1 contro l’Huracan.

Non solo a Puerto Ordaz si é scritta una pagina di storia nella Primera División, ma anche a Puerto La Cruz: il Caracas ha festeggiato la sua 600esima vittoria nella massima serie. Grazie alle reti di Carlos Espinoza (44’), Ricardo “Kuki” Martíns (su calcio di rigore al 62esimo) e Nestor Canelón (86’) i capitolini hanno battuto per 0-3 il Deportivo Anzoátegui. Con questo successo volano al secondo posto a quota 21 punti, a meno uno della capolista Carabobo che ha una gara in meno.

L’incontro Mineros-Estudiantes de Mérida é stato rinviato a causa degli impegni in Coppa Sudamericana di entrambe le formazione: i nerazzurri hanno battuto (1-0) il Sol de América, mentre gli andini giocheranno oggi, alle 16:15, contro l’Argentinos Juniors.

Ieri si sono disputate anche: Estudiantes de Caracas-Trujillanos 1-2, Monagas-Metropolitanos 1-1 e Portuguesa-Aragua 1-1.

La giornata si completerà oggi con: Atlético Venezuela-Zulia e Carabobo-Academia Puerto Cabello.

(Di Fioravante De Simone)