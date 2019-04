(ANSA) – RIO DE JANEIRO, 4 APR – Un uomo di 60 anni in gravi condizioni e 151 persone fermate dalle forze dell’ordine sono il bilancio degli scontri fra tifosi a Rio prima della partita di Coppa Libertadores tra Flamengo e Penarol (0-1). I tafferugli, trasformatisi in una vera e propria ‘battaglia’, sono cominciati sul lungomare di Leme, zona attigua a Copacabana, dove i tifosi uruguayani si erano concentrati prima di dirigersi verso il Maracanà. La polizia militare è intervenuta quando gli scontri erano già in corso e alla fine sono state portate via 151 persone, quasi tutti uruguayani. Il ferito, le cui condizioni sono state definite gravi da un portavoce dell’ospedale Miguel Couto, si chiama Roberto Almeida e ha 60 anni. E’ stato colpito alla testa con una bottiglia, anche quando si trovava già a terra, mentre provava a mettere al riparo altri supporter del Flamengo. Le forze dell’ordine hanno reso noto che per 3 tifosi del Penarol e uno del Flamengo le accuse sono state formalizzate e verranno processati per direttissima.