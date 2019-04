ROMA. – L’Alleanza atlantica non si tocca: rimane “un insuperato baluardo di pace” e soprattutto “un fondamento della politica estera italiana”. Tocca a Sergio Mattarella mettere nero su bianco un concetto che potrebbe sembrare ovvio ma che ovvio non è. Almeno di questi tempi, con il governo del “cambiamento” che ha spericolatamente “surfato” tra posizioni filo-russe e filo-atlantiche, aprendo con decisione al progetto cinese della Via della seta che tanto preoccupa Washington.

Acrobazie che hanno spinto il Quirinale a mettere un punto, almeno sulla Nato. E che fosse necessario lo confermano in serata le dichiarazioni di Mike Pompeo, segretario di Stato Usa: “C’è il rischio che la Nato o gli Usa non condividano più le informazioni sensibili con gli alleati” che usano tecnologie cinesi come il 5G o che aprono le loro infrastrutture a Pechino, dice nella conferenza stampa conclusiva del vertice dei ministri degli esteri della Nato per i 70 anni dell’Alleanza.

Nei giorni scorsi il presidente della Repubblica aveva garantito che il 5G non sarebbe entrato nel memorandum sulla Via della Seta. E proprio nell’anniversario della Nato Mattarella ha preso carta e penna per confermare in una dichiarazione alcuni principi. Le “ragioni” di un patto settantennale di sicurezza sono semplici e chiare: “salvaguardare la libertà dei popoli, il loro comune retaggio e la loro civiltà, fondati sui principi della democrazia, sulle libertà individuali e sulla preminenza del diritto”.

L’Italia, ricorda Mattarella, “ha fatto di questa scelta di adesione a un patto fra Nazioni libere ed eguali un fondamento della propria politica estera”.

Dichiarazione non casuale, quindi. Anche perché, al di là delle note preoccupazione dell’amministrazione americana per alcune aperture del governo italiano, Washington solo ieri ha ricordato cosa ci sia in ballo tra le due sponde dell’Atlantico: “gli Usa contano sull’Italia come uno degli alleati più forti e mantengono comunicazioni aperte con un’ampio spettro di attori nel governo italiano. Noi vediamo che la Russia sta creando incursioni nel paesaggio politico italiano e incoraggiamo fortemente Roma a prendere seriamente queste attività”, ha avvertito ieri – senza giri di parole – Garrett Marquis, portavoce del consiglio nazionale per la sicurezza Usa.

Poi ha rincarato la dose il segretario di Stato Mike Pompeo: “la Nato deve adattare l’alleanza per fronteggiare le minacce emergenti, compresa la competizione strategica cinese”. Tradotto, attenzione alla penetrazione in Occidente di Pechino e alle implicazioni per la sicurezza digitale. Ma non solo, Pompeo, ha richiamato gli alleati agli obblighi finanziari della Nato: “bisogna convincere cittadini che bisogna aumentare le spese militari per rafforzare la Nato”.

Va bene, sembra rispondergli a distanza Mattarella, ma la Nato non dimentichi di tutelare anche il fronte sud dell’Alleanza. Fronte meridionale del quale l’Italia è l’avamposto scoperto.

