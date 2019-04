CARACAS – Il 4 aprile 2019, sarà ricordato a lungo da i tifosi del Deportivo Lara. La squadra rossonera ha vinto due gare (in due tornei distinti) disputatesi nella stessa giornata, mister Leonardo González era in panchina in entrambe le gare e Bernardo Manzano ha stabilito un record. Iniziamo a spiegarvi la giornata del Lara.

Ore 15:30: fischio d’inizio sul campo del Rafael Calles Pinto dell’incontro Llaneros-Deportivo Lara, valevole per la dodicesima giornata del Torneo Apertura.

A Guanare, vantaggio rossonero con Jairo Otero (23’), pareggio del batallón santo con Norberto Riscos (63’). I rossoneri si riportano in vantaggio con Manuel Fuentes (73’) e Moisés González (76’). Infine Juan Carlos Ortíz accorcia le distanze su calcio di rigore all’86esimo.

Ovviamente sul campo del Rafael Calles Pinto González ha schierato una squadra alterna. Subito dopo il triplice fischio dell’arbitro é salito in macchina ed é partito verso Cabudare, un viaggio di 154 chilometri, per essere in panchina per la gara di Coppa Libertadores contro l’Huracán (in programma alle 20:30). Contro la formazione argentina é arrivata la seconda vittoria della giornata (2-1).

Un altro dei protagonisti contro l’Huracan é stato Bernardo Manzano, diventato il primo giocatore che in un’unica gara segna un gol e un autogol, serve un assist e si fa espellere.

Grazie alla vittoria contro il “globo”, la squadra della città musicale del Venezuela é al secondo posto con 4 punti alle spalle di Cruzeiro (9) e davanti ad Emelec (2) ed Huracán (1).

L’altra formazione venezuelana, che ha vissuto un’esperienza simile a quella del Deportivo Lara, che prima si è scontrato con lo Zamora a Caracas e poi in Brasile con l’Atletico Mineiro. Sfortunatamente per la formazione di Barinas sono arrivate due sconfitte: 4-0 in Primera División e 3-2 in Coppa Libertadores.

Dopo tre gare disputate, i llaneros sono il fanalino di coda del girone E con 0 punti. Questo raggruppamento é guidato dal Cerro Porteño con 9 punti seguito da Nacional 6 ed Atlético Mineiro con 3. Lo Zamora ha perso le ultime 16 gare disputate in Coppa Libertadores.

(di Fioravante De Simone)