MILANO. – ‘Etichette’ di Dna contro le frodi in commercio, per tracciare i prodotti e svelare per esempio se il cotone di una maglietta è davvero biologico o se l’olio d’oliva è veramente ‘made in Italy’: è questa l’idea che ha portato l’italiana Michela Puddu tra le 13 finaliste del Premio europeo per le Donne Innovatrici 2019, finanziato dal programma Horizon 2020 per dare visibilità e attribuire un riconoscimento alle donne che hanno saputo coniugare l’eccellenza scientifica con l’attitudine al business, creando imprese innovative e di successo.

I loro nomi sono stati resi noti a Bruxelles dal commissario europeo per la Ricerca, la scienza e l’innovazione, Carlos Moedas, che ha commentato: “ci sono molte donne innovatrici che meritano un riconoscimento per le loro idee e l’impatto che hanno nelle nostre vite. C’è ancora un sacco di talento e potenziale inespresso e spero che le nostre finaliste saranno d’ispirazione per altre donne che vorranno diventare a loro volta innovatrici”.

Quest’anno sono state 154 le candidature arrivate dai Paesi europei e da quelli associati al programma Horizon 2020. Alla cerimonia di premiazione, che si terrà a Parigi il 16 maggio, verranno annunciate le tre vincitrici del ‘Premio per donne innovatrici’, a cui sarà assegnata una somma di 100.000 euro ciascuna, e la vincitrice del ‘Premio per innovatrici emergenti’ dedicato alle under-35, che mette in palio una somma pari a 50.000 euro.

Proprio in questa categoria di giovanissime corre Michela Puddu, co-fondatrice e amministratrice di Haelixa, spin-off del Politecnico di Zurigo (Eth) che ha portato sul mercato il Dna ‘spia’ per la tracciabilità dei prodotti. Si tratta di brevi sequenze di Dna (naturale o artificiale) che riportano un codice univoco e facile da identificare, una sorta di codice a barre che viene incapsulato in particelle sferiche che proteggono il Dna da alterazioni: invisibili e resistenti, possono essere miscelate con qualsiasi fluido e oggetto per fornire un’impronta digitale unica che dà un’informazione qualitativa e quantitativa sul prodotto, svelando, per esempio, se l’olio extravergine italiano è stato ‘tagliato’ con un olio di qualità e costo inferiore proveniente da altri Paesi.