CARACAS – Le coppie venezuelane José Gregorio “Tigrito” Gómez – Carlos Rangel e Hernán Tovar – Igor Hernández parteciperanno alla Coppa Continentale di Beach Volley, evento in cui si decideranno le qualificazioni per i giochi olimpici di Tokyo. Questo torneo andrà in scena a Brasilia, in Brasile.

Durante due giorni i rappresentanti di Bolivia, Brasile, Ecuador, Paraguay, Uruguay e Venezuela si affronteranno sulla sabbia preparata in città.

Nel primo turno la coppia venezuelana Hernández – Hernán (Ven 2) sfideranno i paraguaiani Riveros – Riveros (Par 1), l’altra coppia creola, Charly – Tigrito (VEN 1) se la vedrà con Elioth – Emilio (PAR 2).

La Continental Cup, é una delle quattro opzioni disponibili per avere rappresentanti nei Giochi Olimpici di Tokyo. Nella prima fase le nazionali sono suddivise in tre gironi. I campioni di ogni raggruppamento approdano in finale. Mentre le seconde e le terze classificate andranno a uno spareggio.

Un po’ di storia – Il beach volley ai Giochi olimpici estivi fece la sua prima apparizione ai Giochi della XXVI Olimpiade di Atlanta nel 1996, sia per quanto concerne la competizione maschile che quella femminile. Il Venezuela non é ancora riuscito ad aggiudicarsi una medaglia in questa specialità. L’Italia ha vinto la sua unica medaglia, durante i giochi di Rio 2016, grazie alla coppia Daniele Lupo – Paolo Nicolai che sono arrivati secondi alle spalle dei brasiliani Alison Cerutti – Bruno Oscar Schmitd. Nel 2020, il torneo olímpico di beach volley si disputerà nel Parco Shiokaze di Tokyo.

(di Fioravante De Simone)