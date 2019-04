(ANSA) – ROMA, 05 APR – Sfida tra big nel National Women’s Amateur di golf. Ad Augusta, nella prima edizione storica del Masters in rosa, l’americana Jennifer Kupcho ha continuato a dare spettacolo. E a un round dal termine, con 139 (-5) colpi, la numero 1 mondiale amateur è da sola al comando della classifica. Tallonata dalla messicana Maria Fassi, seconda con 140 (-4), tra le favorite della vigilia. Match stellare in Georgia (Usa) con i due talenti del green femminile che domani si giocheranno il titolo sul percorso dell’Augusta National, dove la prossima settimana (11-14 aprile) i fenomeni del golf maschile si contenderanno l’ambita “Green Jacket” nel primo major 2019. Niente da fare per le altre tre giocatrici italiane, tutte eliminate. Si spegne al termine di uno spareggio a undici giocatrici il sogno finale per Alessia Nobilio (147, +3). Fuori anche Alessandra Fanali. Dopo l’ottima prima manche, chiusa al quarto posto, l’azzurra è uscita al taglio (148, +4) così come Virginia Elena Carta (153, +9).