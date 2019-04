(ANSA) – MOSCA, 5 APR – Il Comune di Kiev ha dedicato una via della capitale ucraina al senatore americano John McCain, deceduto l’anno scorso. La decisione è stata presa dal Consiglio comunale di Kiev con 71 voti a favore e quattro contrari. Il senatore repubblicano McCain era noto per le sue posizioni anti-Putin ed era favorevole a fornire armi americane ai soldati ucraini nella guerra del Donbass. La via era prima intitolata a Ivan Kudrya, eroe sovietico e ufficiale dell’intelligence nella seconda guerra mondiale. Kudrya fu catturato due volte dai nazisti e probabilmente assassinato nel secondo periodo di prigionia. Fu inoltre coinvolto in operazioni per infiltrare il movimento nazionalista ucraino e ucciderne i leader.