(ANSA) – MILANO, 5 APR – “Sostenibilità” è l’aspetto su cui il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha incentrato il suo discorso davanti alla commissione del Cio che valuta la candidatura Milano-Cortina alle Olimpiadi invernali 2026. “Abbiamo chiesto alla Bocconi di studiare l’impatto economico dei Giochi sul territorio. In base ai loro dati, a fronte di un investimento stimato di 868 milioni di euro e di costi operativi di 952 milioni, si genereranno introiti per almeno 3 miliardi, e un valore aggiunto di 1.2 miliardi”, ha spiegato Sala, sottolineando che “Milano è il brand migliore per il Cio per garantire successo ai Giochi”. Per Sala, “Milano e Cortina hanno le Olimpiadi nel cuore. Sono il grande obiettivo della nostra città: non di un gruppo di tecnocrati e politici, ma dell’intera popolazione, dagli anziani ai bambini. I Giochi devono lasciare un’eredità alla comunità locale”.