(ANSA) – LONDRA, 5 APR – Affollamento di telecamere e qualche manifestante stamattina a Londra vicino alla sede dell’ambasciata dell’Ecuador, ma nessun segnale concreto di una possibile espulsione di Julian Assange, dopo le voci diffusesi al riguardo nella notte e per ora smentite da Quito. I giornalisti hanno iniziato a radunarsi di prima mattina di fronte alla sede diplomatica, per poi ridursi di numero. Sede in cui il fondatore di Wikileaks ha ricevuto asilo fin dal 2012 per sfuggire a un mandato di cattura britannico rimasto in piedi ormai solo per ragioni procedurali e che secondo i sostenitori del giornalista e attivista australiano nasconderebbe in realtà l’intenzione di Londra di consegnarlo agli Usa: dove Assange è nel mirino fin dalla pubblicazione nel 2010 di una montagna di documenti riservati imbarazzanti per Washington.