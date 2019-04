(ANSAmed) – TEL AVIV, 5 APR – “Il governo della destra è in pericolo. I nostri avversari Gantz e Lapid in questo momento ci precedono di 4/5 seggi. Andate a votare”. Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu parlando a Gerusalemme. “Se i sostenitori della destra non si svegliano e non vanno come un solo uomo alle urne – ha aggiunto – ci sarà un governo di sinistra di Gantz e Lapid. Votate e votate solo Likud”.