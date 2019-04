(ANSA) – ROMA, 5 APR – “La drammatica escalation militare della crisi libica segna il fallimento totale dell’Italia, che aveva puntato sul governo di al Serraj per riunificare il Paese, mentre la riunificazione la stanno facendo le truppe del generale Haftar”. Lo dichiara in una nota il presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. Dopo il vertice di Palermo, Conte aveva assicurato che “il 2019 in Libia sarà l’anno della svolta”, una previsione che fa il paio con l'”anno bellissimo” che aveva pronosticato per l’economia italiana. Se la Libia andrà in mano ad Haftar, per l’Italia si porrà un gravissimo problema di sicurezza nazionale su almeno due fronti: le ondate migratorie che tornerebbero ad essere massicce e il rischio di perdere la supremazia nel controllo degli impianti del settore energetico per noi strategico. Insomma: un altro disastro di una politica estera sempre più deficitaria”.