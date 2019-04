(ANSA) – DUBLINO, 5 APR – Il Benetton Treviso è in viaggio verso Dublino dove domani alle 19.45 ora locale (le 20.45 italiane) affronterà il Leinster campione in carica del Guinness Pro14. Coach Crowley cambia otto pedine rispetto al XV che aveva sfidato Connacht nel precedente turno. Le scelte vedono la linea dei trequarti occupata da Jayden Hayward ad estremo mentre sulle ali confermati Ratuva Tavuyara e Monty Iaone. Il reparto dei centri sarà composto dalla coppia Marco Zanon e Luca Morisi. Mediana affidata a capitan Tommaso Allan e Dewaldt Duvenage. Il reparto degli avanti vedrà la prima linea formata da Nicola Quaglio, Luca Bigi e Marco Riccioni. In seconda ci sarà Irné Herbst ad affiancare Federico Ruzza. Chiuderanno il pack i flanker Sebastian Negri, Abraham Steyn insieme al numero 8 Toa Halafihi.