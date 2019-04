(ANSA) – ROMA, 5 APR – “A sentire Salvini e Meloni la mafia nigeriana comanda Palermo, oltre che la Sicilia. Bollarla come fake news è poco: questa è una idiozia totale. Il nemico numero uno è sempre Cosa Nostra che, eventualmente, ‘subappalta’ alcuni traffici illeciti a organizzazioni minori, comunque pericolose, come quella nigeriana”. Lo scrive su Facebook l’ex procuratore nazionale antimafia, ex presidente del Senato e attuale senatore di Liberi e Uguali Pietro Grasso, che fa parte della Commissione parlamentare antimafia. “La lotta alle mafie è una cosa seria che non può e non deve essere oggetto di propaganda – conclude – è davvero insopportabile la continua e indefessa mistificazione della realtà che fa chi, come Salvini e Meloni, ha come unico obiettivo quello di guadagnare voti sulla paura dei cittadini”.