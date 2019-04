(ANSA) – ROMA, 5 APR – Caio Giulio Cesare Mussolini, 50 anni, già ufficiale di Marina e poi rappresentante in Medio oriente della più grande azienda di Difesa italiana, ha deciso di candidarsi per le prossime elezioni europee nelle liste di Fratelli d’Italia, nella Circoscrizione Sud. Lo annuncia lui stesso in una nota che contiene anche un’intervista al giornale londinese “The Times”. Mussolini – spiega al giornale – si presenta in nome “della sovranità, della protezione del nostro Paese e della famiglia”. Quindi affronta il tema della sua parentela con Benito Mussolini, di cui Caio è pronipote: “Spero di essere giudicato anche per il mio curriculum e non solo per il mio cognome”, conclude.