TRENTO. – Colpo di coda d’inverno sul nord est, con oltre un metro di neve sulle Dolomiti e acqua alta a Venezia. Una situazione che potrebbe ripresentarsi stasera con una punta massima di 105 centimetri, dopo il picco da record, per la stagione, di 134 centimetri raggiunti la scorsa notte. Il maltempo ha imperversato su tutto il nord est con pioggia e neve, calando comunque di intensità nella seconda parte della giornata.

In Veneto, dove è stata diramata un’allerta valanghe, la pioggia ha creato qualche problema su un tratto della linea ferroviaria Feltre-Belluno, dove si erano registrati allagamenti in due tratti. Duemila utenze inizialmente disabilitate nel bellunese sono poi scese a 700, in prevalenza nell’Agordino, dove il ripristino della fornitura di energia elettrica è previsto in giornata.

La neve è caduta generalmente sopra i 700 metri, creando qualche disagio soprattutto sui passi montani. Sulle Dolomiti venete sono state chiuse a tratti alcune strade provinciali a titolo precauzionale. I maggiori problemi alla viabilità si sono riscontrati tra Cortina e Misurina, e sulle strade provinciali a Cibiana e La Valle Agordina.

Solo nelle ultime 24 ore le località bellunesi sono state imbiancate da precipitazioni nevose che hanno toccato 88 centimetri ad Arabba, 70 a Falcade, 72 ad Alleghe, 80 a Cortina e Misurina. Disagi alla viabilità anche in Trentino, dove la neve è caduta a quote superiori ai 700-1000 metri, con accumuli fino a circa 1 metro e mezzo sui passi con maggiore altitudine del Trentino occidentale.

A causa dei rilevanti accumuli di neve, si sono registrate cadute di piante in alta Val di Sole, in Val di Fiemme e Fassa, che hanno imposto la chiusura di alcune tratte stradali. Frese e turbine sono state impegnate per buona parte della giornata per ripulire le strade a quote superiori ai 1000-1200 metri.

La nevicata ha interessato anche la media ed l’alta Valle di Sole e l’alta Valle di Non. Gli accumuli di neve hanno raggiunto 90 centimetri a Passo Campo Carlo Magno, 70-80 centimetri a Marilleva e Pejo, 30-40 centimetri in Alta Val di Non. La nevicata ha interessato anche l’alta Val Rendena e le zone più in quota delle Giudicarie esteriori. Sono caduti circa 80-90 centimetri nella zona di Madonna di Campiglio.

In Alto Adige è caduto oltre un metro di neve. In Val d’Ultimo, ai Pian dei Cavalli, si registrano 135 centimetri di neve fresca che si aggiungono a quelli caduti in precedenza. Il manto nevoso raggiunge così i due metri di spessore. A Obereggen, sulle Dolomiti, sono caduti un metro e dieci centimetri, 85 nella zona est delle Dolomiti.

Le precipitazioni hanno causato forti disagi alla viabilità. Sono infatti chiusi i maggiori passi dolomitici, Passo Gardena, Passo Sella, Passo Valparola, Passo Falzarego e Passo Pordoi. A Tel, all’ingresso della Val Venosta, alcuni sassi sono finiti sulla statale. Un automobilista ha riportato ferite lievi. Anche la ferrovia della Val Venosta temporaneamente è rimasta chiusa.

