(ANSA) – MILANO, 5 APR – “Ha detto che ci pensa Conte, è il nostro presidente del Consiglio, ha la nostra totale fiducia. Convoca le associazioni e risolve il problema”. E’ quanto ha detto a Milano il vicepremier, Matteo Salvini, rispondendo a una domanda sul decreto attuativo del provvedimento sui rimborsi per i risparmiatori truffati dalle banche. Salvini ha parlato anche di quota 100, spiegando che la misura non sarà sospesa. “E’ un mio motivo d’orgoglio lo smontaggio della legge Fornero”, ha detto rivolgendosi al presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, che in un incontro con l’altro vicepremier, Luigi Di Maio, ne aveva chiesto la sospensione. “E’ nostro dovere incontrare, ascoltare – ha aggiunto Salvini – Io sono stato dagli agricoltori, dagli artigiani, dai commercianti, quindi incontrare pezzi di Italia è il nostro dovere. E’ giusto farlo”.